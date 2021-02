The Married Woman Web Series relasing on alt balaji based on homosexual women kissing scene-एकता कपूर की वेब सीरीज़ The Married Woman 8 मार्च 2021 को ALTBalaji पर रिलीज हो रही है. रिधि डोगरा और मोनिका डोगरा प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आ रहे हैं. द मैरिड वूमन दो शादीशुदा औरतों की प्रेम कहानी पर आधारित है. ये वेब फिल्म में प्यार. रोमांस. डिजाइर को एकता कपूर ने बहुत अच्छे से भुनाया है. फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखिका मंजू कपूर की किताब पर आधारित है. एक इंटरव्यू में लेखिका ने कहा- “मेरी किताबों में वो सब नज़र आना चाहिए जो मैं समाज में देखना चाहती हूं ” Also Read - Khesari Lal Yadav Holi Ganna: खेसारी लाल यादव का गाना 'होली में चोली के खोली' रिलीज, मिले लाखों व्यूज...यहां देखें Video

प्रसिद्ध लेखिका मंजू कपूर के बेस्टसेलर उपन्यास ‘ए मैरिड वुमन’ पर आधारित, इस ट्रेलर में आस्था और पीप्लिका के किरदारों को गहराई से दर्शाया गया है. उन्नीसो नब्बे के दशक में स्थापित यह कहानी, एक आदर्श पत्नी, बहू, और एक आदर्श माँ के रूप में आस्था के इर्द-गिर्द घूमती है; जिसके पास वह सब कुछ है जो एक महिला अपने विवाह से उम्मीद कर सकती है- एक जिम्मेदार पति, ससुराल और दो बच्चे, फिर भी वह एक व्यक्ति के रूप में अधूरा महसूस करती है. Also Read - PUB-G New State Launched: लॉन्च हुआ पबजी, Googl Play Store से करें डाउनलोड, जानिए पूरी डिटेल्स

सामान्य समाज के मानदंडों को तोड़कर, वह सेल्फ़-डिस्कवरी के सफ़र पर निकलती है और अपना रास्ता खोज लेती है. इस प्रकार, एक विवाहित महिला की कहानी और उसकी यात्रा के बारे में बताया गया है. दूसरी ओर पीप्लिका एक पूर्ण विपरीत है, एक कलाकार जो कभी किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखती है लेकिन कन्वेंशनल है, वह उसे आत्म-खोज पर अपना रास्ता तलाशने में मदद करती है.

मंजू कपूर बताती हैं, ”मैं शिक्षाप्रद लेखिका नहीं हूं. मैं समाज को शीशे की तरह सामने रखने वाली लेखक हूं, ‘ओके, यह वही है जो मैं देखती हूं’ … यह इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, जहर और वायरस पनपना शुरू हो जाते है अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, और यह सब व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होता है.”

जैसा कि वह आशा करती है कि उनके उपन्यास का अनुकूलन उनके नायक के संकट और बाहर की दुनिया की उथल-पुथल को प्रतिबिंबित करेगा. वह आगे कहती है,”सबसे पहले बाहर का प्रभाव अंदर भी पड़ता है … अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो किसी अन्य धर्म या असहिष्णुता के संदेह के रूप में गहराई से जाता है, तो यह समाज के बड़े कपड़े और इसकी परेशानी को प्रभावित नहीं कर सकता है, परेशानी यह है कि हम अभी भी इससे निपट रहे हैं. ”

लेक्चरर और लेखिका मंजू कपूर 1999 के कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार की विजेता हैं, जिन्होंने “द इमिग्रेंट”, “होम” और “ब्रदर्स” जैसी किताबें लिखी हैं.

उनकी पिछली किताब “कस्टडी” को टीवी शो ‘ये है मोहब्बतें’ के लिए ऑल्ट बालाजी द्वारा अनुकूलित किया गया था, जो टीवी दर्शकों के बीच बहुत बड़ा हिट रहा था. कपूर ने यह भी कहा कि 2002 में प्रकाशित ‘ए मैरिड वुमन’ के प्रति प्रोडक्शन हाउस का कॉन्सेप्ट नोट लॉयल था.

“मैं काफी प्रभावित थी … यह ठीक वो था जो मैं कहना चाह रही थी, वही भावना जिसे मैं व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी, प्यार और संकट और यहां तक ​​कि राजनीतिक पृष्ठभूमि भी वही है, “उन्होंने कहा.

शो का प्रोमो क्लिप देखने के बाद, दिल्ली की लेखिका को वह वक़्त याद आ गया जब उन्होंने किताब लिखी थी.

सीरीज़ ‘द मैरिड वुमन’ 8 मार्च से केवल ऑल्ट बालाजी और ज़ी5 पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. वहीं फिल्म के डायरेक्टर ने भी कहा कि उन्होंने दोनों एक्ट्रेस के बीच Kissing Scene फिल्माने के लिए वर्कशॉप कराई थी.