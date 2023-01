The Night Manager trailer : विभीषण बन अनिल कपूर की लंगा ढहाएंगे आदित्य रॉय कपूर, देखें ट्रेलर

The Night Manager : बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म ‘द नाइट मैनेजर’ का एक्शनपैक ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में एक तरफ जहां अनिल कपूर एक खतरनाक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं आदित्य रॉय कपूर एक स्पाई एजेंट बने हुए हैं जो रात में होटल मैनेजर और दिन में एक जासूस होता है. सोशल मीडिया पर ट्रेलर पोस्ट होते ही ये वायरल हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नीप्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली ये फिल्म अगले महीने यानी फरवरी में रिलीज होगी. फैंस को ट्रेलर खूब पसंद आ रहा है.

‘द नाइट मैनेजर’ में अनिल कपूर एक हथियार डीलर की भूमिका निभाएंगे, ‘द नाइट मैनेजर’ एक ब्रिटिश टीवी सीरीज है, जिसका हिंदी रीमेक डिज्नी+हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगा. फिल्म में अनिल कपूर ह्यूग लॉरी की जगह लेंगे, वहीं आदित्य रॉय कपूर सीरीज में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हॉलीवुड आइकन टॉम हिडलस्टन के किरदार ‘लोकी’ की भूमिका निभाएंगे. ट्रेलर में एक सत्ता के भूखे हथियारों के सौदागर और शैली उर्फ ​​शैलेंद्र रूंगटा (अनिल कपूर) की झलक दिखाई गई है, जो अपनी मनचाही चीज हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.