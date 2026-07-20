The Odyssey Box Office Collection: तीसरे दिन 'द ओडिसी' का चला जादू, फिल्म ने छाप डाले इतने करोड़

The Odyssey Box Office Collection: क्रिस्टोफ़र नोलन ने एक बार फिर ग्लोबल बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की है और उनकी हालिया फ़िल्म ‘द ओडिसी’ ने उनके करियर की सबसे बड़ी वर्ल्डवाइड ओपनिंग दर्ज की है और अनुमानित तौर पर 257.8 मिलियन डॉलर की कमाई की है. इस फ़िल्म ने ‘ओपेनहाइमर’ और ‘द डार्क नाइट राइज़ेज़’ की ओपनिंग कमाई के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया और ऑस्कर विजेता फ़िल्ममेकर के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है. ऐसे में आइए जानते हैं अब तक फिल्म में कितनी कमाई कर ली है.
70 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है
‘द हॉलीवुड रिपोर्टर’ के आंकड़ों के अनुसार, ‘द ओडिसी’ ने नॉर्थ अमेरिका में लगभग 125 मिलियन की कमाई की, जबकि विदेशी बाज़ारों से लगभग 132.8 मिलियन की कमाई हुई, जिससे इसकी कुल वैश्विक कमाई 257.8 मिलियन हो गई. वहीं क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ का शानदार सफ़र जारी है और इस शानदार फैंटेसी एडवेंचर फ़िल्म ने 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.
जानें अब तक की कमाई
Sacnilk की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ़िल्म पहले ही भारत में सबसे बड़े ओपनर के तौर पर उभर कर आई थी और इसने रविवार के दिन करीब 21.90 करोड़ का कारोबार किया है और इस तरह से भारत में अब इसकी कुल कमाई 26.16 करोड़ हो गया है. हालांकि तीसरे दिन की कमाई में 0.5 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई है, क्योंकि शनिवार की नेट कमाई 22 करोड़ रही थी. यह फ़िल्म देश भर में 8,791 शो में दिखाई गई है. इसके साथ ही, फ़िल्म का दो दिनों का भारत में नेट कलेक्शन 39.4 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 47.03 करोड़ रुपये है. यह शानदार परफ़ॉर्मेंस एक बार फिर भारतीय दर्शकों के बीच क्रिस्टोफ़र नोलन की लोकप्रियता को दिखाती है.
17 जुलाई को पर्दे पर आई है फिल्म
फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले, क्रिस्टोफ़र नोलन, मैट डेमन, टॉम हॉलैंड और प्रोड्यूसर एम्मा थॉमस इसके प्रीमियर के लिए भारत आए थे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन से बिना किसी कट के ‘A’ सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद, ‘द ओडिसी’ 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई.
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