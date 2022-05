Shah Rukh Khan House Nameplate Missing: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को उस समय बड़ी राहत मिली जब शुक्रवार को उनके बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स केस मामले में क्लीन चिट मिली. शाहरुख के घर ‘मन्नत’ (Mannat) में खुशी का माहौल है लेकिन इस दौरान उनके घर से एक कीमती चीज गायब हो गई, जिसे उन्होंने कुछ दिनों पहले ही मेन गेट पर लगवाया था. जी हां, कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा शाहरुख खान के घर का नया नेमप्लेट (Mannat Nameplate) अब गायब हो गया है. सोशल मीडिया पर फैंस के बीच अब नेमप्लेट को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कुछ का दावा है कि वो चोरी हो गया है तो कई यूजर्स ने कहा कि उसे फिर से बदला जाएगा.Also Read - 'Anek' Opening Day collection: आयुष्मान खुराना की 'अनेक' ने पहले दिन ही किया निराश, कमाए सिर्फ इतने करोड़ रुपए

Yes bro agree with you because I went to #Mannat today first time in my life and I saw there is no nameplate.I thought there is somework on progress. pic.twitter.com/yKtFZRY8L4

— Mohammad Hanfi (@MohammadHanfi3) May 11, 2022