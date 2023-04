Hindi Entertainment Hindi

The Song Of The Scorpions : इरफान खान को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने का मौका, इस दिन रिलीज हो रही है उनकी फिल्म

The Song Of The Scorpions : बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से एक इरफान खान (Irrfan Khan), आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी फिल्में हमेशा के लिए उन्हें फैंस के दिलों में जिंदा रखेंगी. अगर आप भी इरफान खान बड़े फैन्स में एक हैं तो एक्टर को आखिरी बार बिग स्क्रीन पर देखने का मौका जल्द मिलने वाला है. कैंसर से जंग लड़ते हुए इरफान खान ने 29 अप्रैल, 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन मौत से ठीक पहले वो अपनी फिल्म ‘द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन’ की शूटिंग कर रहे थे, जिसे अब उनकी तीसरी पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले रिलीज की जाएगी. फिल्म के निर्माता जीशान अहमद ने इरफान खान के फैंस को ये जानकारी दी है.

‘द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन’ इसी महीने 28 अप्रैल को रिलीज होगी. इसकी जानकारी देते हुए जीशान अहमद ने कहा, ‘यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरा नाम इस फिल्म के सह-निर्माता और फिल्म के एक प्रजेंटर के रूप में जुड़ा है. हमें खुशी है कि इरफान खान की एक फिल्म में उनका आखिरी स्क्रीन प्रजेंस जल्द ही देखने को मिलेगा. फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और उनके फैंस को उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा. मेरा विश्वास कीजिए, फिल्म में इरफान का किरदार और उनकी एक्टिंग आपको उनकी यादों के सफर पर ले जाएगा.

फिल्म में इरफान का किरदार एक ऊंट व्यापारी का है जिसे ‘नूरान’ से प्यार हो जाता है. वह एक आदिवासी लड़की है, जो आजाद ख्यालों वाली है और अपनी दादी से बिच्छू-गायन की प्राचीन उपचार कला सीख रही है. एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार, अगर कोई बिच्छू किसी को काटता है, तो बिच्छू-गायक अपना गीत गाकर उसे ठीक कर सकता है और मरने से बचा सकता है. स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में ‘द सॉन्ग ऑफ द स्कॉर्पियन्स’ का प्रीमियर हुआ. फिल्म में वहीदा रहमान और शशांक अरोड़ा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन अनूप सिंह ने किया है. ट्रेलर 19 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा. कैंसर से इरफान खान को खोने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी.

