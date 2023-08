The Vaccine War Teaser: 'द वैक्सीन वॉर' का टीजर हुआ रिलीज, दिखी पहली बायो-साइंस फिल्म की झलक

The Vaccine War Teaser: डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ‘द केरला स्टोरी’ के बाद अब अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ को लेकर सुर्खियों में हैं और फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म कोविड- 19 की वैक्सीन पर बनी है। यह भारत की पहली बायो-साइंस फिल्म है. विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) अब ‘द वैक्सीन वॉर’ से लोगों का सामना करना के लिए तैयार हैं. फिल्म का थीम काफी समय से चर्चा में बना हुआ था और अब फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को बनाए रखते हए उन्होंने ‘द वैक्सीन वॉर’ का टीजर (The Vaccine War Teaser) जारी कर दिया है. आज स्वतंत्रता दिवसे के खास मौके पर इस फिल्म का टीजर आया है, जिसमें फिल्म की खास झलक दिखाई दे रही है.

आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विवेक ने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। इसे शेयर करते हुए डायरेक्टर ने लिखा, ‘प्रिय दोस्तों, आपकी फिल्म #TheVaccineWar #ATrueStory 28 सितंबर 2023 के शुभ दिन पर दुनिया भर में रिलीज होगी. कृपया हमें आशीर्वाद दें.’ इस फिल्म में लीड रोल पल्लवी जोशी प्ले कर रही हैं. वहीं नाना पाटेकर और सप्तमी जैसे स्टार्स भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं. इसके साथ ही ये पहली फिल्म है जो 10 अलग-अलग भाषाओं में रिलीज होगी.