Zee5 Original Film The Wife Release Date: अभिनेता गुरमीत चौधरी (Gurmeet Choudhary) की फिल्म 'द वाइफ' (The Wife) 19 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. इस हॉरर फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री सयानी दत्ता हैं. गुरमीत ने कहा, "यह मेरी ऐसी पहली फिल्म है जिसमें केवल मेरी ही मुख्य भूमिका है. इस फिल्म में आप मुझे बिल्कुल नए और अलग अवतार में देखंगे. फिल्म की स्क्रिप्ट भी एकदम नई और अलग है. इसमें आपका कंपा देने वाला हॉरर, एक्शन और रोमांस सब कुछ मिलेगा."

फिल्म की कहानी एक विवाहित जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक नए अपार्टमेंट के बाद महसूस करते हैं कि वहां एक पुरुष की आत्मा है. जब उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें न केवल अपने रिश्ते को, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बचाने की जरूरत है.

इस फिल्म के साथ डेब्यू कर रहे निर्देशक सरमद खान का कहना है, “फिल्म की शहरी सेटिंग और भूत-प्रेत की मौजूदगी को दर्शाने का तरीका बहुत खास है.” वैसे ऐसे कॉन्सेप्ट पर 2003 में राम गोपाल वर्मा फिल्म ‘भूत’ ला चुके हैं. निर्देशक खान ने कहा, “ज्यादातर डरावनी फिल्मों में दुख का भाव होता है और उन्हें देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उसमें आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमारी फिल्म के साथ ऐसा नहीं होगा. आप आखिर तक यह नहीं जान पाएंगे कि फिल्म में क्या होने वाला है.”

वहीं अभिनेत्री सयानी ने कहा, “मुझे हॉरर फिल्में बहुत पसंद हैं. ऐसी ही फिल्म से डेब्यू करना बहुत ही रोमांचक रहा.” बता दें कि यह फिल्म जी5 पर रिलीज होगी.