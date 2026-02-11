The Wives Update: मधुर भंडारकर की ‘महक’ बनेंगी मौनी रॉय, रसूखों की जिंदगी का अकेलापन और तड़प का काला सच!

The Wives Update: ग्लैमर, सत्ता और रिश्तों के अंधेरे सच को दिखाने वाली मधुर भंडारकर की फिल्म ‘द वाइव्स’ में मौनी रॉय का किरदार होगा सबसे अहम होने वाला है.

Published date india.com Updated: February 11, 2026 9:58 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
The Wives Update Mouni Roy to play Mahek in Madhur Bhandarkar The Wives see details
The Wives Update Mouni Roy to play Mahek in Madhur Bhandarkar The Wives see details

The Wives Update: अभिनेत्री मौनी रॉय निर्देशक मधुर भंडारकर की अपकमिंग फिल्म में नज़र आने वाली है. ‘द वाइव्स’ की शूटिंग हाल ही में पूरी हो गई है. बुधवार को मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की. मूवी में मौनी रॉय ‘महक’ के किरदार में हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर के साथ काम करना उनकी बकेट लिस्ट का एक अहम हिस्सा था.

क्या है ‘द वाइव्स’ की थीम?
मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों में बेबाकी से समाज के उस चेहरे को दिखाने के लिए जाने जाते हैं जिसपर बात करने से लोग कतराते हैं. ‘द वाइव्स’ को भी इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह फिल्म सत्ता, पावर, राजनीति और हाई-प्रोफाइल लोगों की पत्नियों की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है.

View this post on Instagram

A post shared by mon (@imouniroy)

रिश्तों की सच्चाई दिखाती है फिल्म
रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे चमक-दमक, लग्ज़री और रसूख के पीछे रिश्तों की सच्चाई, अकेलापन और समझौते छुपे होते हैं. मधुर भंडारकर इससे पहले ‘पेज 3’, ‘फैशन’, ‘हीरोइन’ और ‘ट्रैफिक सिग्नल’ जैसी फिल्मों में इस तरह की दुनिया को बेबाकी से दिखा चुके हैं.

फिल्म की बीटीएस तस्वीरें
अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं. इसमें मौनी के साथ-साथ फिल्म के बाकी कलाकार और मधुर भंडारकर भी नजर आ रहे हैं.

इसी के साथ ही मौनी ने अपने सह-कलाकारों की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा, “मेरे शानदार को-स्टार्स का भी शुक्रिया, जो बहुत हेल्पफुल रहे. फिल्म जल्दी ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

फिल्म की स्टारकास्ट
इसमें मौनी के अलावा, सोनाली कुलकर्णी, रेजिना कैसंड्रा, राहुल भट्ट, सौरभ सचदेवा, अर्जन बाजवा और फ्रेडी दारूवाला जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. इसके अलावा, फिल्म में अन्य कलाकार भी नजर आएंगे, लेकिन अभी उनके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है. मेकर्स ने रिलीज की तारीख अनाउंस नहीं की है.

मधुर भंडारकर और मजबूत महिला किरदार

मधुर भंडारकर की फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत उनके महिला किरदार रहे हैं. उनकी हर फिल्म में फिर वो चाहे ‘फैशन’ हो प्रियंका चोपड़ा हों या ‘हीरोइन’ में करीना कपूर. हर फिल्म में महिला किरदारों को मजबूत और रियल दिखाने की कोशिश की गई है. ‘द वाइव्स’ में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा. फिल्म सिर्फ पत्नियों की लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि उनके फैसले, मजबूरियां और सत्ता के साथ उनका रिश्ता दिखाएगी.

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.