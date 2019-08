सोनम कपूर की अपकमिंग मूवी द जोया फैक्टर के निर्माता 27 अगस्त को ट्रेलर रिलीज करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब ट्रेलर लॉन्च की तारीख 29 अगस्त को स्थगित कर दिया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि सोनम कपूर को ज्योतिषियों कुछ ट्वीट मिले, जिन्होंने 29 अगस्त को “द ज़ोया फैक्टर” के ट्रेलर को रिलीज़ करने की सलाह दी है. देश भर के ज्योतिषियों ने सोनम कपूर और द ज़ोया फैक्टर की पूरी टीम को ट्रेलर लॉन्च की तारीख 27 अगस्त से 29 अगस्त तक बढ़ाने की सलाह दी है, जिसे ट्रेलर के लिए सौभाग्यशाली तारीख माना जा रहा है.

सोनम कपूर ने “द ज़ोया फैक्टर” के ट्रेलर लॉन्च की तारीख को स्थगित करने के विषय पर कुछ ज्योतिषियों को जवाब देते हुए अपने ट्वीट्स में लिखा:

The lucky charm of India just got luckier! There will be no fault in our stars on 29th August. Get ready to meet the lady luck herself! #TheZoyaFactor. Trailer out on Thursday.@dulQuer #AbhishekSharma @Pooja__Shetty @aartims @foxstarhindi @ad_labsfilms @Imangadbedi @sikandarkher pic.twitter.com/PpwwTKTH3i

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) August 27, 2019