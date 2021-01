Theatres in Kerala to reopen After 10 Months of Covid Pandemic- कोविड प्रतिबंधों के कारण लगभग दस महीने से बंद रहे केरल के सिनेमाघरों को बुधवार को खोला गया. कुल 670 थिएटरों में से 500 से अधिक को खोला गया है. Also Read - The Girl On The Train: नशे में धुत्त नज़र आई परिणीति चोपड़ा, रिलीज हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला टीज़र

खोले जाने के पश्चात राज्य के सभी सिनेमाघरों में पहली फिल्म दक्षिण भारतीय सुपरस्टार विजय की 'मास्टर' दिखाई जाएगी. हालांकि कुछ थिएटरों में प्रोजेक्टर उपकरण में शिकायतों के कारण शो को रोक दिया गया.

कोझिकोड में अप्सरा थिएटर ने सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे के शो को प्रोजेक्टर में शिकायत के कारण रद्द कर दिया गया, जिससे प्रशंसकों की बड़ी संख्या निराश हुई.

कोझिकोड से 34 साल के मोहम्मद कोया ने कहा, “हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दो दिन पहले टिकट बुक किया था और सभी सीटें भरी हुई थीं. हालांकि, अप्सरा थिएटर ने हमें निराश किया, दो शो को रद्द कर दिया गया. उनका कहना है कि वे टिकट शुल्क वापस कर देंगे, हम ऐसा नहीं चाहते. हम फिल्म देखना चाहते हैं.”

राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में थिएटर में सभी शो बुक रहे. हालांकि, कोविड प्रोटोकॉल के कारण थिएटर सिर्फ आधी क्षमता के साथ खुल रहे हैं. प्रत्येक थियेटर में एक सीट की दूरी का अंतर रखा गया है, ताकि लोगों को दो सीटों के बीच में बैठने की अनुमति न हो.

तिरुवनंतपुरम में थिएटर समूह के मालिक मुरुगन ने बताया, “यह बड़ी राहत है. भले ही हमें फिल्मों के वितरण शुल्क के कारण सिर्फ 25 प्रतिशत संग्रह प्राप्त होता है, लेकिन हमें खुशी है कि सरकार ने सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी है. यह विजय की फिल्म ‘मास्टर’ की भव्य ओपनिंग है. इससे हम दोगुने खुश हैं और अगले हफ्ते के लिए सभी शो बुक हो गए हैं.”

तमिलनाडु की सीमा से लगे पलक्कड़ जिले में विजय के प्रशंसकों ने विजय के बड़े कटआउटों को फूलों से सजाया और दूध से उसका स्नान कराया.

विजय फैन क्लब के सदस्य सुब्रमण्यन मणि ने टेलीफोन पर बात करते हुए कहा, “विजय वास्तव में एक मेगा स्टार हैं. फिल्म सुपर होगी, हम थिएटर में प्रवेश करने वाले हैं और फैन क्लब के सदस्यों के लिए भी कोई टिकट अगले एक सप्ताह तक उपलब्ध नहीं है.”