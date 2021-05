List of Unmarried Actress of Bollywood: बॉलीवुड की दुनिया में इश्क़ और मोहब्बत ने एक खास जगह बनाई है. सिनेमा जगत में कुछ ऐसी प्रेम कहानी ज़रूर है जिन्होंने मंज़िल तक का सफर तय किया है मगर इसी फ़िल्मी दुनिया में कुछ नाकाम मोहब्बत की कहानी भी सांस लेती है. बॉलीवुड में ऐसी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों के प्यार में खुद को झोंक दिया और नाकाम मोहब्बत की दास्तां में शामिल हो गईं. ऐसी अभिनेत्रियां जिनके कइयों से संबंध बने, लेकिन कभी किसी के साथ शादी के बंधन में नहीं बंध पाई और कुंवारी ही रहीं. Also Read - Sushmita Sen को बोल्डनेस में टक्कर दे रही हैं भाभी चारु असोपा, बाथटब की तस्वीरें और वीडियो वायरल

हिंदी सिनेमा जगत की दिग्गज अदाकारा आशा पारेख भी ऐसी ही मोहब्बत में गिरफ्त हुईं थीं. बताया जाता है कि उनका दिल फिल्म मेकर नासिर हुसैन पर आया था. उनके प्यार में वो कुंवारी ही रहीं. इस किस्से को उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी शामिल किया है.

नगमा (Nagma)

सलमान खान के साथ फिल्म बागी से लॉन्च हुई एक्ट्रेस नगमा ने बॉलीवुड में एंट्री लेते ही हंगामा मचा दिया था. नगमा का नाम पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के साथ जोड़ा गया है. यही नहीं इसके बाद उनके अफेयर का चर्चा शादीशुदा रवि किशन के साथ भी रहा है. आज 46 की उम्र में भी वो कुंवारी हैं.

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty)

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. शमिता का दिल सबसे पहले शादीशुदा मनोज वाजपेयी पर आया था. इसके बाद शमिता का नाम हरमन बावेजा और आफताब शिवदासानी के साथ भी जोड़ा गया था. आज 42 की उम्र में भी वो कुंवारी हैं.

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen)

हिंदी सिनेमा जगत में अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से सनसनी मचाने वाली एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भी अफेयर के चर्चे खूब रहे हैं. सुष्मिता सेन का अफेयर विक्रम भट्ट, संजय दत्त, संजय कपूर समेत कई अन्य शादीशुदा एक्टर्स के साथ रहा. इन दिनों सुष्मिता रोहमन शॉल को डेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने आज तक शादी नहीं की.

परवीन बॉबी (Parveen Babi)

बॉलीवुड की दुनिया की दिग्गज अदाकारा परवीन बॉबी के इश्क़ के चर्चे खूब मशहूर रहे हैं. मगर मोहब्बत की कहानी में हमेशा उनका दिल शादीशुदा मर्दों पर ही आया था. डैनी के अलावा महेश भट्ट और कबीर बेदी जैसी शख्सियतों के साथ उनका नाम जुड़ा ज़रूर मगर वो कभी किसी से शादी नहीं कर पाईं.

तब्बू (Tabu)

तब्बू की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही है. 50 साल की उम्र में भी वो आज तक कुंवारी ही हैं. बताया जाता है कि तब्बू का नाम फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला से जुड़ा था. खबरें थीं कि दोनों एक दुसरे को लेकर बेहद सीरियस हैं मगर वक़्त के साथ यह रिश्ता खत्म हो गया. इसके बाद तब्बू का दिल साउथ के सुपरस्टार शादी शुदा नागार्जुन पर आया था. कहा जाता है कि नागार्जुन की वजह से ही आज तक तब्बू कुंवारी हैं.