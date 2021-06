Bollywood Actresses who did plastic surgery: फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का चमकाने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस किसी भी हद तक जाते हैं. बॉलीवुड की दुनिया में हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है और इसी चाहत में उन्हें कई तरह की सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ता है. फिल्म जगत में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने चेहरे और अपनी बॉडी की सर्जरी करवाई है. कुछ एक्ट्रेस ने सर्जरी करवाकर तारीफें बटोरी तो कुछ का जमकर मजाक भी बना. आइए एक नज़र डालते हैं उन फिल्मी हसीनाओं पर जिन्होंने सर्जरी करवाकर सुर्खियां बटोरी हैं. Also Read - Rakhi Sawant के पास नही है पैसे, बोलीं- दूसरों की तरह... इस अंदाज में हुईं स्पॉट- VIDEO

प्रियंका चोपड़ा– बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का नाम इस लिस्ट में सबसे पहला आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने होंठ और नाक की सर्जरी करवा रखी है. पहले की और अब की तस्वीरों में अंतर दिखाई भी देता है.

शिल्पा शेट्टी– बॉलीवुड की दुनिया में अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली अदाकारा शिल्पा शेट्टी भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले चुकी हैं. फिल्मीबीट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नाक की सर्जरी करवाई थी.

जाह्नवी कपूर– धड़क फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर डेब्यू से पहले नाक और ठुड्डी की सर्जरी करवा चुकी हैं.

वाणी कपूर– अपने हॉट अवतार से लोगों को मदहोश करने वाली एक्ट्रेस वाणी कपूर का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. वाणी चिन और नाक और होंठ की कॉस्मेटिक सर्जरी करवा चुकी हैं.

राखी सावंत– अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्ख़ियों में रहने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत भी प्लास्टिक सर्जरी में आगे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राखी सावंत भी होंठों, ब्रेस्ट और नाक की सर्जरी करवा चुकी हैं.

आयशा टाकिया– सलमान खान की हीरोइन रह चुकी आयशा टाकिया ने भी चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी. इस सर्जरी के बाद लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल भी किया था.

ऐश्वर्या राय बच्चन– रिपोर्ट्स बताती हैं कि, ऐश्वर्या के होठों पर फिलर, फेशियल फिलर्स, नाक का काम और गाल इंप्लांट किए गए थे. हालांकि ऐश्वर्या ने कभी इस बात पर खुलकर बात नहीं की.