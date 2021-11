Padma Shri Award 2020: बॉलीवुड हस्तियों कंगना रनौत (Kangana Ranaut), अदनान सामी (Adnan Sami) और एकता कपूर को सोमवार को राजधानी के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें सम्मान से नवाजेंगे. कला जगत से इस वर्ष पद्मश्री पाने वाले अन्य लोगों में फिल्म निर्माता करण जौहर और दिवंगत गायक एस.पी. बालासुब्रमण्यम शामिल हैं.Also Read - Kangana Ranaut Padma Shri Award: पद्मश्री से नवाजी गईं कंगना रनौत, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई, बजने लगी तालियां

इस खबर के बारे में कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया. यह स्क्रीनशॉट कंगना के किसी फैन क्लब का लग रहा है. पोस्ट में लिखा गया, “चार बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंगना रनौत को नई दिल्ली में 8 नवंबर को चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘पद्मश्री’ से सम्मानित किया जाएगा.” Also Read - Khesari Lal Yadav New Chhath Geet 2021: छठ पर आया खेसारी लाल का नया गाना, जल्दी जाइब आरा पिया-VIDEO

समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जहां कंगना एक खूबसूरत हरे-सुनहरे रंग की साड़ी में शानदार बड़े झुमके और चेहरे पर एक सफेद मास्क लगाए दिखाई दे रही हैं. संगीतकार अदनानी सामी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली क्लासिक ब्लैक शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं.

पिछले महीने, कंगना को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्मों ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ और ‘पंगा’ में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था.

President Ram Nath Kovind, Vice President M. Venkaiah Naidu and Prime Minister Narendra Modi with the Padma awardees at Rashtrapati Bhavan

(Photo source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ttorJHNGbp

— ANI (@ANI) November 8, 2021