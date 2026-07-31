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Ramayana: 'एनिमल' का विलेन रामायण में निभा रहा है मारीच का किरदार, क्या आपने पहचाना?

Villain In Animal Now In Ramayna: रामायण फिल्म में किरदारों को लेकर चर्चा जोरों पर है और फैंस हर एक किरदार पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 31, 2026, 1:52 PM IST
Ramayana: 'एनिमल' का विलेन रामायण में निभा रहा है मारीच का किरदार, क्या आपने पहचाना?

Villain In Animal Now In Ramayna: जब से 30 जुलाई को नितेश तिवारी की ‘रामायण’ का ट्रेलर आया है. रणबीर कपूर के भगवान राम और यश के रावण से लेकर फिल्म के शानदार विजुअल्स की जमकर चर्चा हो रही है. इसी बीच में दर्शकों ने एक अहम भूमिका में एक जाना-पहचाना चेहरा भी देखा. एक ऐसा एक्टर जिसने पहले ‘एनिमल’ में रणबीर कपूर के सामने बेरहम विलेन का किरदार निभाकर दर्शकों को प्रभावित किया था. हालांकि, इस बार वह पूरी तरह से विलेन का किरदार नहीं निभा रहे हैं. इसके बजाय, वह रामायण के सबसे अहम किरदारों में से एक की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके कामों से ही इस महाकाव्य का मुख्य संघर्ष शुरू होता है. यह एक्टर सौरभ सचदेवा हैं, जो इस बहुप्रतीक्षित पौराणिक गाथा में मारीच का किरदार निभा रहे हैं.

‘एनिमल’ में आबिद हक़

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2023 में, संदीप रेड्डी वांगा की फ़िल्म ‘एनिमल’ में आबिद हक़ के किरदार में अपनी ज़बरदस्त और डरावनी परफ़ॉर्मेंस के लिए सौरभ सचदेवा को काफ़ी तारीफ़ मिली थी. फ़िल्म में रणबीर कपूर के सबसे मज़बूत दुश्मनों में से एक के तौर पर, सौरभ ने कम स्क्रीन टाइम के बावजूद अपनी गहरी छाप छोड़ी थी. दर्शकों ने उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस और डरावने अंदाज़ की काफ़ी तारीफ़ की थी. फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद, सोशल मीडिया पर उनकी परफ़ॉर्मेंस की तारीफ़ों की बाढ़ आ गई है. ऐसे में अब वो मारीच की भूमिका निभा रहे हैं, उनका धोखा रामायण में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक साबित होता है.

मारीच का किरदार है बेहद अहम

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में सौरभ मारीच का किरदार निभा रहे हैं. मारीच का किरदार ही इस महाकाव्य के मुख्य संघर्ष की वजह बनता है. भले ही ट्रेलर में वह बहुत कम समय के लिए दिखे हों, लेकिन कहानी में मारीच की भूमिका बहुत अहम है. ज़्यादातर पारंपरिक कथाओं में मारीच को रावण का रिश्तेदार और एक राक्षस बताया गया है. लंका का राजा उसे एक चमकदार सुनहरे हिरण का रूप लेने के लिए मनाता है, ताकि भगवान राम को सीता से दूर ले जाया जा सके. हिरण से मोहित होकर, सीता राम से उसे पकड़ने के लिए कहती हैं, जिससे घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आखिर में रावण द्वारा उनके अपहरण का कारण बनता है.

मारीच को कहानी में बहुत कम समय के लिए दिखाया गया है

राम के बाण से मरने से पहले, मारीच राम की आवाज़ की नकल करके लक्ष्मण को सीता को अकेला छोड़ने के लिए बहकाता है और उसका यह धोखा रामायण के सबसे अहम मोड़ों में से एक बन जाता है. भले ही मारीच को कहानी में बहुत कम समय के लिए दिखाया गया है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है.

सौरभ सचदेवा का एक्टिंग के अलावा काम

स्क्रीन पर अपनी परफॉर्मेंस के अलावा, सौरभ एक सम्मानित एक्टिंग कोच और ‘द एक्टर्स ट्रुथ’ (The Actor’s Truth) के फाउंडर भी हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने वरुण धवन, अर्जुन कपूर, दुलकर सलमान और ऋचा चड्ढा समेत कई जाने-माने कलाकारों को ट्रेनिंग दी है. एक कोच के तौर पर उनके काम को उनके गहरे और परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाले तरीके के लिए पहचाना जाता .

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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