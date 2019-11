मुंबई: सोशल मीडिया सनसनी भुवन बाम (Bhuvan Bam) ने अपना नया एकल म्यूजिक वीडियो ‘अजनबी’ को रिलीज किया और महज दो घंटे के भीतर ही इस गाने ने भारत के आइट्यून्स पर पहला स्थान हासिल कर लिया. शुक्रवार को रिलीज हुई ‘अजनबी’ भुवन का छठा एकल गीत है. उन्होंने ही गीत के बोल लिखे हैं, इसे संगीत देने का काम भी भुवन ने खुद किया है और इसे गाया भी उन्होंने ही है.

इस बारे में उत्साहित भुवन ने कहा, “मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि गीत सीधे पहले पायदान पर पहुंच गई. यह काफी रोमांचकर और दिल को छू लेने वाला है, मैं आभारी हूं. म्यूजिक मेरा जुनून है और मैं चलते हुए, काम करते हुए या ब्रेक में अकसर ही धुनों को गुनगुनाता रहता हूं.”

