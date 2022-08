Commonwealth Games 2022: ओलंपिक्स के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली मीराबाई चानू (Mirabai Chanu) ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टिंग में पहला स्वर्ण पदक साइखोम मीराबाई चानू ने जीता, जिसके बाद दुनियाभर में उनकी चर्चा हो रही हैं. सोशल मीडिया पर मीरा की एक तस्वीर वायरल हुई जिसके बाद हॉलीवुड फिल्म ‘थॉर’ के एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ (Chris Hemsworth) भी उनके फैन हो गए. वायरल फोटो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्टर ने कहा कि चानू को सच में थॉर का हथौड़ा मिलना चाहिए.Also Read - 'लाल सिंह चड्ढा' के पीछे है आमिर खान की 14 साल की कड़ी मेहनत, इस वजह से घबराए हुए हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट

थॉर, गॉड ऑफ थंडर की भूमिका निभाने वाले हॉलीवुड स्टार क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मीराबाई चानू को थोर का हथौड़ा मिलना चाहिए क्योंकि वो एक लजेंड हैं. बमिर्ंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में चानू के स्वर्ण पदक जीतने के बाद क्रिस ने तारीफ की. 201 किलो वजन उठाने के बाद उन्हें यह सम्मान मिला. एक सोशल मीडिया यूजर ने क्रिस को ट्वीट करते हुए कहा था, “थोर के लिए अपना हथौड़ा छोड़ने का समय आ गया है.” Also Read - अविनाश मुकुंद सेबल ने नेशनल रिकॉर्ड बनाकर पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में रजत पदक जीता

She is worthy! Congrats, Saikhom, you legend.

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) August 4, 2022