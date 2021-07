Throwback Kareena Kapoor Say No Kiss To Ajay Devgn: अजय देवगन (Ajay Devgn) और करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है और इनकी लगभग सारी फिल्मों ने पर्दे पर कमाल का काम किया है औऱ दर्शकों की भी ये जोड़ी बेहद पसंद है. वैसे अजय करीना की बड़ी बहन करिश्मा के साथ भी रोमांस का तड़का लगा चुके हैं.Also Read - Kareena Kapoor ने बुक में प्रेग्नेंसी के कठिन वक्त का किया जिक्र, लिखा -'काम करते वक्त हो गई थी बेहोश'

साथ कर चुके हैं रोमांटिक सीन्स

करीना (Kareena Kapoor) और अजय (Ajay Devgn) ने रोमांटिक सीन्स पर बेहद कमाल की एक्टिंग की है. लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जब एक्ट्रेस ने अजय को ऑनस्कीन किस करने से मना कर दिया था. वैसे दोनों ने ओंमकारा के दौरान बेहद बोल्ड सीन्स दिए थे. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2013 में आई फिल्म सत्याग्रह में करीना कपूर और अजय देवगन की लिप लॉक किस का एक सीन था जिसे करने से करीना ने मना कर दिया था Also Read - 13 साल की उम्र में इस एक्टर को दिल दे बैठी थी करीना कपूर, मानने लगी थी अपना सोलमेट

सैफ की वजह से किया था मना

मीडिया की मानें तो करीना कपूर (Kareena Kapoor) सैफ अली खान से शादी करने के बाद किस सीन शूट करने में सहज महसूस नहीं कर रही थी. प्रकाश झा की फिल्म सत्याग्रह के लिए करीना कपूर ने किसिंग सीन के लिए साफ इनकार कर दिया था. हालांकि आजतक करीना या अजय देगवन (Ajay Devgn) ने इस गॉसिप्स को कंफर्म नहीं किया है, कहा जाता है कि ये महज एक अफवाह है. Also Read - 'बूढ़ी हो गई हो तुम', Kareena Kapoor की योगा करते हुए इस तस्वीर पर फैंस ने एक्ट्रेस को कर दिया ट्रोल