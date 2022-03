Raj Kapoor used to cry every night after Nargis got married to Sunil Dutt: बॉलीवुड की आइकोनिक लव स्टोरिज़ (Iconic Love Stories) का ज़िक्र सुनील और नर्गिस की प्रेम कहानी के बिना अधूरा है. भारतीय सिनेमा को दिग्‍गज कलाकार रहे राज कपूर (Rajkapoor) नरगिस (Nargis) की प्रेम कहानी ऐसी है जिसका जिक्र हर वक्त किया जाता रहेगा और किसी फिल्मी कहानी जैसी ही है. ये तो सभी जानते हैं कि नरगिस का पहला प्यार थे शादीशुदा और बाल-बच्चेदार राज कपूर. राज कपूर और नरगिस (Rajkapoor- Nargis Love Story) ने कई फिल्मों में साथ में किया था, दोनों की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया जाता था. वहीं, असल जिंदगी में राज कपूर के दिल पर नरगिस राज किया करती थीं. दोनों ने करीब 9 सालों तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन अचानक ही ये रिश्ता टूट गया और ऐसा टूटा कि दोबारा दोनों कभी साथ में तक दिखाई नहीं दिए.Also Read - लुक्स के मामले में ऋतिक रोशन को टक्कर दे रहे हैं बेटे Hrehaan Roshan, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'पापा भी फेल'

राज कपूर और नरगिस की लव स्टोरी

राज कपूर और नरगिस का साथ लगभग 9 साल तक रहा, दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे. लेकिन इस लवस्टोरी में सबसे बड़ी अड़चन थी राज कपूर की शादी. राज कपूर की शादी कृष्णा कपूर से हो चुकी थी, वह 5 बच्चों के पिता भी बन गए थे, ऐसे में वो नरगिस से केवल साथ रहने के वादा करते थे, उन्होंने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा. ऐसे में जब राज कपूर लाख कोशिशें करने के बाद भी अपने शादी के वादो को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो नरगिस ने उनसे दूर जाने का फैसला कर लिया और सुनिल दत्त का साथ चुन लिया.

शराब के नशे में चूर रहने लगे राज कपूर

एक मीडिया हाउस को दिए पुराने इंटरव्‍यू में राज कपूर की वाइफ कृष्‍णा राज कपूर ने बताया, ' नरगिस की शादी के बाद शायद ही कोई रात ऐसी बीती होगी जब राज कपूर रोए न होंगे, वह घर पर देर से आते थे, शराब के नशे में चूर वह बाथ टब में गिर कर रोते थे, उन्‍हें लगता था कि नरगिस ने उन्‍हें धोका दिया है.' वर्ष 1986 में खुद राज कपूर ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्‍यू में कहा था कि नरगिस ने उन्‍हें धोखा दिया था. यहां तक की नरगिस के निधन पर जब राज कपूर पहुंचे तो वह दरवाजे पर ही खड़े रहे. सभी ने उन्‍हें बुलाया और नरगिस के अंतिम दर्शन के लिए कहा मगर, राज कपूर नरगिस को आखिरी बार देखने से इंकार कर दिया. इस तरह दोनों की प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया.