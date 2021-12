JayaBachchan Introduced Karisma Kapoor As Bahu See Viral Video: हालांकि आज तक अभिषेक (Abhishek Bachchan) करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) का रिश्ता टूटने की असल वजह सामने नहीं आई है. बता दें कि अक्टूबर 2002 में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के 60 वें जन्मदिन समारोह में अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) की सगाई की घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया था. तब करिश्मा (Karisma Kapoor) ने कहा था, ‘इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है.’Also Read - नसीरुद्दीन शाह को हो रही थी इस बात की खुजली, फिर इस काम के लिए कर दी 'हां'

आपको बता दें कि ये वायरल हो रहा वीडिये बेहद पुराना है और साल 2002 में जब अभिताभ बच्चन अपना 60वां जन्मदिन मना रहे थे उस दौरान अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) की सगाई का एलान किया गया था जिसमें पूरा कपूर, नंदा और बच्चन परिवार शामिल हुआ था. वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार कितना खुश है.

साभार- WildFilmsIndia

वीडियो में आप देख सकते हैं कि जया बच्चन अपनी उस दौरान की होने वाली बहू करिश्मा के सबके सामने मिलवाती हैं और कहा ‘मैं बच्चन और नंदा परिवार के साथ, हमारे फैमिली ग्रुप में एक और परिवार का स्वागत करती हूं और वह है कपूर्स. रणधीर और बबीता कपूर, और होने वाली मेरी बहू करिश्मा कपूर. यह अभिषेक का उनके पिता के 60वें जन्मदिन पर उनके माता-पिता को सबसे शानदार तोहफा है.’ इस दौरान शर्माती करिश्मा मंच पर आई और इसके बाद पूरा बच्चन, नंदा और कपूर परिवार ने एक तस्वीरें क्लिक करवाई.