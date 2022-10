Katrina Kaif Was Crying Because Of John Abraham: जहां एक तरफ बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म बीते दिन सत्यमेव जयते 2 रिलीज हुई हैं वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की बॉर्बी डॉल कही जाने वाली कैटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर खआसी चर्चा में हैं. जॉन और कैटरीना दोनों ही इस वक्त बॉलीवुड के बड़ी सितारों में आते हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये दोनों स्टार के बी जमकर अनबन हुई थी और ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे. बता दें कि इस लड़ाई में सलमान खान ने भी कैटरीना का साथ दिया था और कई सालों तक उन्होंने भी जॉन से दूरी बनाकर रखी थी. जी हां आपके जानकर हैरानी होगे लेकिन ये सच है कि जॉन अब्राहम एक ऐसे अभिनेता हैं जो अभी भी सलमान के साथ दोस्त नहीं हैं और इसमें कैटरीना कैफ का नाम शामिल हैं और ये कहानी आज की नहीं है तब कि जब जॉन अब्राहम ने फिल्मों में डेब्यू किया था.Also Read - ओमिक्रॉन संकट के बीच 'पोन्नियिन सेलवन 1' का स्टार हुआ कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

जॉन अब्राहम की वजह से परेशान हुई कैटरीना

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी फिल्म फोन भूत के प्रमोशन में बिजी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड बबल को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने साल 2003 में आई फिल्म ‘साया’ का जिक्र किया, उन्होंने कहा इस फिल्म में जॉन अब्रहाम मुख्य भूमिका में थे. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे अनुराग बासु की फिल्म साया से हटा दिया गया था. इस फिल्म में जॉन अब्राहम और तारा शर्मा लीड रोल में थे. मैंने बस इस फिल्म के एक शार्ट शूट किया था. एक दिन भी शूटिंग नहीं की थी, बस एक शार्ट शूट किया था. उस वक्त लगा मुझे मरी जिंदगी खत्म हो गई.मुझे लगा मेरा करियर खत्म हो गया है’. Also Read - Kader Khan Birthday: कब्रिस्तान में जाकर जोर से चिल्लाते थे कादर खान, दिलीप कुमार ने दिया था ब्रेक

हर किसी को रिजेक्शन झेलना पड़ता है- कैटरीना

कैटरीना ने आगे कहा, ‘हर किसी को रिजेक्शन झेलना पड़ता है. मुझे लगता है एक एक्टर के तौर पर सभी को कभी न कभी रिजेक्शन झेलना पड़ता है. मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूं जो मेरे मुंह पर कहते थे कि तुम कभी एक्टर नहीं बन सकती हूं, तुम्हारे अंदर एक्टर वाले गुण नहीं है. मैं बहुत रोती थी, लेकिन रोने से मुझे मदद मिली.आपको बस खुद पर काम करना चाहिए. आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए और इसके लिए कड़ी मेहनत करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी’. Also Read - Video: जापान में भी Jr NTR का जलवा, पहली मुलाकात में फूट-फूटकर रोने लगे जापानी फैंस

सलमान ने कहा कैटरीना के बड़प्पन ने दिलाई जॉन को फिल्म

वैसे इस मसले पर खुद सलमान खान ने भी एक बार सलमान खान ने अपनी राय जाहरि की थी. अपने इंटरव्यू में सलनान ने कहा था ‘मुझे कैटरीना का दृश्य याद है कि वह फिल्म कर रही थी जिसके लिए उन्हें बाद में तारा शर्मा द्वारा बदल दिया गया था. हालांकि मुझे लगा कि वह बेवजह रो रही हैं क्योंकि वह सबसे बड़े सितारों में से एक होंगी. मैंने कहा, आप कुछ साल बाद इसपर हंसेंगे.’ फिल्म ‘न्यूयॉर्क’ से जॉन को नहीं हटाने के कटरीना कैफ के फैसले के बारे में पूछे जाने पर सलमान खान ने कहा था कि उनके और कैटरीना के बड़प्पन की वजह से जॉन को बड़ी हिट फिल्म मिली थी.