Tiger 3: सुबह सात बजे से देख सकेंगे टाइगर 3, इस दिन से शुरू होगी एडवांस बुकिंग

Salman Khan Film: फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान यानी की सलमान खान (Salman Khan) की इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टाइगर 3’ (Tiger 3) जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. कुछ ही दिनों पहले फिल्म की ट्रेलर रिलीज हुई थी. वहीं, हाल में फिल्म की सॉन्ग आउट हुई है, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. सलमान खान अपने फैंस के लिए एक शानदार शो फिक्स करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. दबंग खान के फैंस ‘टाइगर 3’ रिलीज होने का बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं लेकिन फिल्म मेकर्स ने इस इन्तजार की घड़ी को रोकते हुए फिल्म की एडवांस बुकिंग और शो टाइमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. इस खबर को सुनने के बाद ऑडियंस की एक्ससाइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है और सभी फिल्म देखने के लिए एडवांस बुकिंग शुरू होने का वेट कर रहे हैं.

सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर 3’ की शो टाइमिंग लो लेकर प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर इसके साथ ट्वीट किया है कि ‘इंडिया में सुबह 7 बजे से #Tiger3 के पहले दिन के पहले शो के टिकट बुक करने के लिए तैयार हो जाइए. एडवांस बुकिंग पूरे भारत में रविवार, 5 नवंबर को शुरू होगी. टाइगर 3 इंटरकनेक्टेड #YRFSpyUnivers का नेक्स्ट चैप्टर है और ये 12 नवंबर, 2023 को वर्ल्डवाइड थिएटर्स में रिलीज होगी. इसके अलावा नए महीने की शुरू होने की ख़ुशी को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘टाइगर तीसरा महीना आ गया है. #टाइगर3 रविवार, 12 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है. ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ हो रही है. इस पोस्ट पर फैंस अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए लिखते हैं कि ‘टाइगर 3 इतिहास रचेगा’ किसी दूसरे ने कमेंट करते हुए कहा, ‘उम्मीद है #टाइगर3, जवान के कलेक्शन को पार करेगी, वहीं, एक यूजर्स ने शो को लेकर लिखा कि ‘थोड़े और शुरुआती शो की जरुरत थी क्योंकि शाम के बाद से कलेक्शन कम हो जाएगा’.

Get ready to book your 1st day 1st show tickets of #Tiger3 from 7 AM in India 🔥🔥🔥

Advance Bookings open on Sunday, 5th Nov across India 🔥

Tiger 3 is the next chapter of the interconnected #YRFSpyUniverse which unleashes in cinemas worldwide on Sun 12 Nov, 2023 [#Diwali2023]… pic.twitter.com/yKmyNe7BSc

— Yash Raj Films (@yrf) November 1, 2023