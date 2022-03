Salman Khan and Katrina Kaif’s film Tiger 3 To hit the theatres on Eid 2023: सलमान खान (Salman Khan) कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की मचअवेटेड मूवी ‘टाइगर 3’ (Tiger 3) को लेकर काफी लंबे समय से फैंस इंतजार कर रहे है. हालांकि फिल्म को लेकर अपडेट्स आते रहते है. आज फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में सलमान खान पूरे स्वैग और रौब में नजर आ रहे हैं. तो वहीं कटरीना कैफ के एक्शन अवतार को देखा जा सकता है. साथ ही इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है. टाइगर 3 का टीजर काफी जबरदस्त दिख रहा है. इसमें कैटरीना कैफ ब्लैक आउटफिट में फाइटिंग स्टंट करते दिखती है. (Tiger 3 Teaser Date Out)Also Read - खेसारीलाल यादव से लिपटकर रोने लगी नेपाली लड़की, आखिर ऐसा क्या हुआ? देखें Video

फिल्म टाइगर 3 का पहला टीजर अपने ट्विटर पर सलमान खान ने शेयर किया. इसके कैप्शन में दबंग खान ने लिखा, हम सब अपना अपना ख्याल रखें. हमारी ओर से.. 2023 ईद पर टाइगर 3. हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ हो रही है. 21 अप्रैल 2023 को अपने नजदीकी बड़े पर्दे पर देखें. Also Read - इतने साल Sushmita Sen ने अपने दिल में छिपाकर रखी थी ये बात, अब बताया खौफनाक सच

Hum sab apna apna khayal rakhen.. Tiger3 on 2023 Eid… let’s all be there ..Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you on 21st April 2023. #KatrinaKaif | #ManeeshSharma | @yrf | #Tiger3 pic.twitter.com/StPMGrZ1v5 — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 4, 2022

सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 की शूटिंग में इन दिनों व्यस्त हैं. कुछ हफ्ते पहले सलमान खान और कैटरीना कैफ की कुछ झलक उनकी फिल्म के सेट से साझा की गई थी, जहाँ उन्हें हाई-ऑक्टेन एक्शन स्टंट करते हुए. देखा जा सकता है, दोनों एक एक्शन या फाइट सीक्वेंस के बाद चोटिल और खून से लथपथ दिख रहे थे. बता दें कि टाइगर 3 से पहले सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली (Kabhi Eid Kabhi Diwali) की रिलीज डेट घोषित की जा चुकी है। पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) और सलमान खान स्टारर यह फिल्म इस वर्ष बड़े पर्दे पर नजर आएगी.