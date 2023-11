Tiger 3 Review : Salman-Katrina ने दी बेस्ट परफॉर्मेंस, तो Emraan Hashmi ने किया हैरान, जानिए कैसी है 'टाइगर 3'

Tiger 3 Review : सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म ‘टाइगर 3’ आज यानी दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. YRF के स्पाई यूनिवर्स सीरीज की फिल्म ‘टाइगर 3’ में शाहरुख खान भी अपने ‘पठान’ कैरेक्टर में कैमियो करते नजर आए. फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज ऋतिक रोशन रहे. सलमान खान की पिछली कुछ फिल्मों ने थिएटर्स में वो कमाल नहीं किया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. ‘टाइगर’ उनकी सुपरहिट स्पाई सीरीज है, जिससे मेकर्स को ‘टाइगर 3’ से बड़ी उम्मीदें हैं. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों के रिएक्शन से मालूम होता है कि सलमान खान ने इस फिल्म में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी है. फैंस ने उनकी एक्टिंग और एक्शन खूब सीटियां बजाईं, वहीं विलेन के किरदार में इमरान हाशमी ने सभी को शॉक्ड कर दिया. कैटरीना कैफ ने हमेशा की तरह अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीता.

सलमान खान के जबरा फैन ने रिलीज से पहले ही एडवांस टिकट बुकिंग करा ली थी. इससे फिल्म ने रिलीज होने से पहले की 15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. सलमान खान अपने काम से फैंस को प्रभावित करते हैं और वो ‘टाइगर 3’ में अपने करियर का अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस बताते हैं. हालांकि सलमान, कैटरीना कैफ की टाइग्रेस एक्ट्रेस से उबर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फैंस के मुताबिक सलमान खान और कैटरीना कैफ की ‘टाइगर 3’ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है. इससे पहले आईं दोनों फिल्म ‘एक था टाइगर’ और ‘टाइगर जिंदा है’ में सलमान और कैटरीना की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था.

फिल्म में सलमान अपने जासूसी किरदार ‘टाइगर’ और कैटरीना, जोया के रोल में नजर आ रही हैं. ‘टाइगर 3’ में भी दोनों के बीच वही केमेस्ट्री देखने को मिली, जो पहली दो फिल्मों में देखा गया. इंटरवल तक ‘टाइगर 3’ आपको लंदन, ऑस्ट्रिया, रूस और तुर्की के रोमांचक सफर पर ले जाता है. खलनायक के रूप में इमरान हाशमी काफी घातक और प्रभावशाली दिखे हैं. फिल्म में रिद्धि डोगरा का मुश्किल से 5 मिनट का रोल है. कहानी कुछ हिस्सों में दिलचस्प है और इसमें इमरान हाशमी, कैटरीना और टाइगर से बदला लेना चाहते हैं. वह उनसे नफरत क्यों करता है और कैसे उन्हें भारत के खिलाफ कर देता है, फिल्म की पूरी कहानी इसी सस्पेंस पर टिकी हुई है.

