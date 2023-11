Tiger 3 की रिलीज से ठीक पहले Salman और Emraan Hashmi ने फैंस की बड़ी अपील, बोले- ऐसा मत कीजिएगा प्लीज

Tiger 3 : बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan), कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi ) स्टारर फिल्म ‘टाइगर 3’ रविवार, 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का सलमान के फैंस को ही नहीं बल्कि ‘टाइगर सीरीज’ के लवर्स को भी बेसब्री से इंतजार था, जो अब कुछ घंटों में ही खत्म होने वाला है. फिल्म रिलीज से ठीक एक दिन पहले सलमान खान और इमरान हाशमी ने अपने दर्शकों के अपील की है कि वो ‘टाइगर 3’ का स्पॉइलर शेयर ना करें. ये फिल्म YRS स्पाई यूनिवर्सी की पांचवी सीरीज है, जबकि यह भी पुष्टि की गई है कि फिल्म शाहरुख खान उर्फ ‘​​​​पठान’ का एक कैमियो होगा.

ऐसी भी अफवाह है कि ऋतिक रोशन उर्फ ‘कबीर’ भी ‘टाइगर 3’ में सलमान-शाहरुख के साथ नजर आ सकते हैं. कहने की जरूरत नहीं है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म में कई रहस्य खुलेंगे. अब, सलमान खान और इमरान हाशमी दोनों ने अपने एक्स अकाउंट का सहारा लिया और फैंस से अनुरोध किया कि वे किसी भी स्पॉइलर का खुलासा न करें. सलमान खान और इमरान हाशमी, जो पहली बार ‘टाइगर 3’ में स्क्रीन शेयर करेंगे. उन्होंने एक्स पर अपने-अपने अकाउंट में जाकर फैंस से अपील किया कि वे अपकमिंग फिल्म से कोई भी स्पॉइलर शेयर न करें.

We have made #Tiger3 with a lot of passion & we are counting on you to protect our spoilers when you see the film. Spoilers can ruin the movie-watching experience. We trust you to do what is right. We hope #Tiger3 is the perfect Diwali gift from us to you!! Releasing in cinemas…

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 11, 2023