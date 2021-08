Salman Khan Stop By CRPF Officer While He Was Traveling For Tiger 3: सलमान खान (Salman Khan) टाइगर 3 (Tiger 3) की शूटिंग के लिए शुक्रवार देर रात को अपनी को-स्टार कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के साथ रूस रवाना हो गए हैं. इस दौरान उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा जहां पर सलमान जब एयरपोर्ट पर एंट्री करने जा रहे थे, तो उन्हें वहां मौजूद सीआईएसएफ ऑफिसर ने रोक दिया है और यही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.Also Read - जीजा आयुष शर्मा को 'शेरशाह' बनते देखना चाहते थे Salman Khan, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा बने Hero

बॉलीवुड के 'दबंग' सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) 'टाइगर' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की शूटिंग में बहुत बिजी हैं. 'टाइगर 3', (Tiger 3) टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म है. एक्टर और कैटरीना को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट होते हुए देखा गया. सलमान जब एयरपोर्ट पर एंट्री करने जा रहे थे, तो सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोक लिया और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने को कहा.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



फोटोग्राफर विरल भयानी ने इस घटना का एक वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कॉमेंट किया, "सीआईएसएफ जवान ने जिस तरह सलमान को रोका ये देखकर अच्छा लगा." दूसरे ने लिखा: सीआईएसएफ जवान भी किसी स्टार की तरह दिखाई देता है."