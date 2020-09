Tiger Shroff And Disha Patani go on a Sunday Date After a Long COVID-19 Period- बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी इस संडे को लंबे अरसे बाद डेट पर गए. मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें टाइगर खुद ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. किसी बात पर वे दोनों जोर से हंसते हुए दिख रहे हैं. एक इंटरव्यू में टाइगर ने माना था कि दिशा उनकी सबसे अच्छी दोस्त है. वे उनके पास अपनी कोई बात शेयर कर सकते हैं. Also Read - Bigg Boss 14 grand premiere date: इस तारीख को है बिग बॉस का ग्रांड प्रीमियर, सलमान बोले- अब सीन पलटेगा

बता दें, ये दोनों कलाकार ही फिटनेस फ्रीक हैं और अक्सर अपने वीडियो और तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ फिल्म ‘बागी-2’ में साथ नजर आए थे. Also Read - 'पीएम मोदी ने की थी मेरी प्रशंसा', आखिर इस बात को क्यों भुनाने में लगे हैं राष्ट्रपति ट्रंप

Also Read - Happy Birthday Ayushmann Khurrana: आयुष्मान खुराना को नहीं पसंद Monday,अब कैसे करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट?

फिल्म बागी-2 में दोनों की जोड़ी काफी पसंद की गई थी, साथ ही फिल्म के एक्शन सीन्स और सॉन्ग भी काफी हिट साबित हुए थे.