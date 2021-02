Tiger Shroff Back flips Video Viral see his jabardast stunt-एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) सोशल मीडिया पर अक्सर अपने स्टंट वीडियो शेयर करते हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें वो बैक फ्लिप (Back flips) करते हुए नज़र आ रहे हैं. इस स्टंट वीडियो में उनकी एनर्जी देखने वाली है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert 12 February: Kartik-Kairav से Sirat को माफी मांगना पड़ेगा महंगा, गोयनका हाउस में मचेगा हंगामा

वीडियो को शेयर कर टाइगर ने लिखा- ‘मेरे लड़के मेरे ऊपर बहुत टफ थे जब हम केवल खाते सोते और फिर ट्रेनिंग करने लगते थे और उस सपने का सपना देखते थे. जिसमें आज हम जी रहे हैं. उनके इस अंदाज को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Finale: Pavitra-Eijaz Khan का रोमांस कर रहा है हदें पार, फोटो पर कमेंट कर लिखा, 'बीवी गोल्स'

View this post on Instagram A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)

View this post on Instagram A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)

View this post on Instagram A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)

इस वीडियो को फैंस बहुत तेजी से लाइक कर रहे हैं औऱ एक बार फिर से टाइगर ने बता दिया है कि इस वक्त बॉलीवुड में वो सच में स्टंट के मास्टर हो चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)

काम को लेकर बात करें तो टाइगर अब कृति सेनन के साथ फिल्म ‘गणपत’ में दिखाई देंगे. यह फिल्म महामारी के बाद के समय में लाने का निर्णय हुआ है. यह इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म होगी.

इसके अलावा अभिनेता अपनी 2014 में आई पहली फिल्म ‘हीरोपंती’ के दूसरे पार्ट में भी दिखाई देंगे. दूसरे पार्ट का निर्देशन अहमद खान द्वारा किया जा रहा है. इसमें उनकी को-स्टार तारा सुतारिया हैं, जिन्होंने 2019 में फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से टाइगर के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था.