Tiger Shroff Disha Patani News: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और दिशा पटानी (Disha Patani) के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर और दिशा पटानी के खिलाफ यह एफआईआर कोरोना प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने बताया कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी और अन्य के खिलाफ COVID-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

मुंबई पुलिस के अनुसार, अभिनेता बांद्रा के बैंडस्टैंड में ड्राइव के लिए निकले थे और दोपहर 2 बजे के बाद अपने घर से बाहर होने का वैध कारण पुलिस को नहीं बता सके थे.

An FIR has been registered against actors Tiger Shroff, Disha Patani & others for violating COVID-19 restrictions: Mumbai Police Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: मुंबई में लॉकडाउन के नियमों में दी गई ढील, BMC ने किया है ये बड़ा ऐलान

The actors were found roaming at Bandstand Promenade & couldn't give a valid reasons to police for being out of their homes after 2 pm

