Tiger Shroff releases the teaser of his second song, 'Casanova': फिल्म हीरोपंती से अपना फ़िल्मी सफर शुरू करने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने अब तक अपने अभिनय और अपनी डांस मूव्स से लोगों का दिल जीता है. बॉलीवुड के इस एक्शन स्टार ने अब एक गायक के तौर पर भी खुद को साबित कर दिखाया है. टाइगर ने अपने पहले सिंगल 'अनबिलिवेबल' के बाद अपने दूसरे गीत 'कैसनोवा' (Casanova) को लेकर आए हैं, जिसके ट्रेलर को उन्होंने रिलीज कर दिया है. इस शानदार ट्रेलर को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि एक्शन सुपरस्टार से टाइगर अब एक रॉकस्टार बनते जा रहे हैं. 'कैसनोवा' एक अपबीट सॉन्ग है, जो कि बहुत ही आकर्षक है. इसकी धुन कुछ ऐसी है कि खुद को इस पर थिरकने से रोके रखना श्रोताओं को थोड़ा मुश्किल लग सकता है.

इसे जारी करते हुए टाइगर ने पोस्ट किया, "'आई वॉज ए कैसनोवा बी4 आई सॉ यू गर्ल.' वैसे वाकई में ऐसा नहीं है, लेकिन यह मेरे दूसरे सिंगल का एक छोटा सा प्रीव्यू है. उम्मीद करता हूं कि यह आप सबको पसंद आएगी. 13 जनवरी को एक्सक्लूसिवली फुल सॉन्ग को मेरे यूट्यूब चैनल पर जारी किया जाएगा."

वीडियो में टाइगर एक ब्लैक एंड वाइट ओपन कोट और उसी रंग की टोपी और पैंट के साथ नजर आ रहे हैं और इसमें उनके डांस पार्टनर के साथ उनकी केमिस्ट्री भी गजब की लग रही है. इसके प्रोड्यूसर खुद टाइगर ही हैं.

निर्देशन पुनीत मल्होत्रा ने किया है, डीओपी संथा है. वहीं, क्युकी और टाइगर द्वारा निर्मित इस गाने का कम्पोजीशन अवितेश ने किया है, म्यूजिक प्रोडक्शन ट्रैक्फॉर्माज ने किया है और कोरियोग्राफी परेश द्वारा की गई है.