Also Read - Bigg Boss14: बिग बॉस के लिए राधे मां का चार्ज सुन उड़ जाएंगे होश, हर हफ्ते मिलेंगे इतने लाख रुपए

View this post on Instagram

Also Read - सोनू सूद को अब इस अवार्ड से किया गया सम्मानित, एक्टर बोले- साथ में काम करेंगे