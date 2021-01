Tiger Shroff flaunts Six pack abs in Casanova First Look Video Viral- बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अपने दूसरे सॉन्ग कैसानोवा में काम को लेकर बिल्कुल तैयार हैं. अभिनेता ने बुधवार को ट्विटर पर अपने सॉन्ग के लिए अपना पहला लुक जारी किया. उन्होंने अपने एक छोटे से टीजर के साथ लिखा, “अपने दूसरे सिंगल के पहले लुक को साझा करने के लिए काफी उत्साहित हूं, जिसे मैंने गाया है और यह आपका प्यार और समर्थन है जिसने मुझे फिर से ऐसा करने का साहस दिया है. आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा. हैशटैग कैसानोवा” Also Read - भोजपुरी एक्ट्रेस Neelam Giri ने Worldwide Records की फिल्मों के लिए किया साइन, और अब...

वीडियो में, टाइगर एक खुली काली जैकेट में अपने एब्स के पैक को दिखाते नजर आ रहे हैं, अभिनेता चश्मे के साथ स्वैग की झलक दिखा रहे हैं, जहां वह एक स्टेज पर माइक के सामने खड़ी हैं, वहीं बैकग्राउंट में काफी अच्छी लाईटिंग और सजावट है.

View this post on Instagram A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)

पिछले साल, टाइगर ने ‘अनबिलिवेबल’ के साथ गायक के रूप में अपनी शुरूआत की थी.