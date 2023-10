Ganpath Trailer : अमीर-गरीब के बीच की दीवार गिराने आ रहे हैं Tiger Shroff, Amitabh Bachchan का लुक जबरदस्त

Tiger Shroff Movie Ganpat Trailer : टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘गणपत : ए हीरो इज बॉर्न’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. विकास बहल के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘गणपत : ए हीरो इज बॉर्न’ समाज के दो वर्गों अमीर और गरीब के बीच खाईं पर आधारित है. फिल्म का ट्रेलर इमोशन, एक्शन और रोमांच से भरपूर है, जो दर्शकों को एक रोलर-कोस्टर पर ले जाता है. गणपत 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही जमकर वायरल हो रहा है, जो यूजर्स को डायस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में ले जाता है. फिल्म में टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और दिग्गज बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन हैं.

2 मिनट 27 सेकंड लंबे ट्रेलर की शुरुआत साइबर सिटी के शहरी परिदृश्य से होती है. इसमें शहर के खंडहरों को दिखाया गया है और यहां वॉयस ओवर शुरु होता है, जोकि टाइगर के बारे में बताता है. वॉयसओवर में कहा जाता है कि एक दिन एक ऐसा योद्धा पैदा होगा, जो अमर होगा. वो अमीरों और गरीबों की बीच की दीवार गिराएगा. वो योद्धा मरेगा नहीं सिर्फ मारेगा. इसके बाद साइबरपंक प्रोडक्शन डिजाइन और एलिमेंट्स के शॉट्स आते हैं, इसके बाद बॉडी के क्लोज-अप शॉट्स के साथ टाइगर को दिखाया जाता है. ट्रेलर में कृति भी एक्शन करती नजर आ रही हैं. वहीं, अमिताभ बच्चन की स्क्रीन पर दमदार एंट्री होती है.

TRAILER ALERT – GANAPATH

Ab Se Ganapath Ka Chapter Shuru!#GanapathTrailer

Presenting the official trailer of the much awaited Action Entertainer #GANAPATH. In PVR this Dussehra, 20th October! pic.twitter.com/4AFwtmbEtc

— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) October 9, 2023