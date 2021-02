Tiger Shroff Mom ayesha shroff jumped in Swimming Pool without swimsuit see workout viral video- टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) फिटनेस फ्रीक हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनके वीडियो और जिम में पसीना बहाते हुए तस्वीरें देखने को मिल जाती है. अब हाल ही में उनकी मां आयशा श्रॉफ (Ayesha Shroff) का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: शो में दया की होगी वापसी? जेठालाल को मिला पत्नी का पत्र

दरअसल, इस वीडियो में आयशा स्विमिंग पूल में छलांग लगाती दिखाई दे रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस दौरान वे अपना स्विमसूट पहनना भूल गई हैं. इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- "फार्म में बहुत अच्छा दिन रहा."

बता दें, इससे पहले भी आयशा के जिम में एक्सरसाइज करते हुए कई वीडियो सामने आए थे. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं.

बता दें, टाइगर की मम्मी आयशा भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर वो अपने बेटे-बेटी की पोस्ट पर कमेंट भी करती हैं.