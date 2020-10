Also Read - टाइगर श्रॉफ का कौन है सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर? देखिए वीडियो

View this post on Instagram

Also Read - टाइगर श्रॉफ ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के बारे में किया खुलासा, लोग कर रहे हैं तारीफ

Thought of thanking and dedicating a few lines to you through an acoustic. Coming soon ❤️🎶 #YouAreUnbelievable @iamavitesh @bgbngmusic 🎥 @shariquealy