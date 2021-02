Tiger Shroff In Pink Shorts See Viral Pictures: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) अक्सर सोशल मीडिया पर एक से बढ़ कर एक वीडियो शेयर करते हैं. हाल ही में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने अपनी परफेक्ट बॉडी की एक फोटो शेयर की है जिसे देखकर लोगों की आंखे खुली रह गई. इस फोटो में वो अपने एब्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने अपनी परफेक्ट बॉडी की एक फोटो शेयर की है जिसे देखकर लोगों की आंखे खुली रह गई. Also Read - Bigg Boss 14 Finale: Rakhi Sawant को मिला 'एंटरटेनमेंट क्वीन' का खिताब, फूट-फूट कर रोईं Rubina...देखें इमोशनल Video

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं. वह डांस और मार्शल आर्ट में ट्रेंड हैं. अपनी टोंड बॉडी को मेन्टेन रखने के लिए टाइगर कठिन वर्कआउट और डाइट रूटीन फॉलो करते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक शर्टलेस फोटो शेयर की है, जिसमें वे अपने एब्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन जो मशहूर हो रहा है वो है उनका पिंक शॉट्स में नजर आ रहे हैं और उनकी ये फोटो हर जगह तेजी से वायरल हो रही है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर (Tiger Shroff) अब कृति सेनन (Kriti Sanon) के साथ फिल्म ‘गणपत’ में दिखाई देंगे. यह फिल्म महामारी के बाद के समय में लाने का निर्णय हुआ है. यह इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म होगी. इसके अलावा अभिनेता अपनी 2014 में आई पहली फिल्म ‘हीरोपंती’ के दूसरे पार्ट में भी दिखाई देंगे.