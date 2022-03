Tiger shroff share Throwback Video Viral when actor used to be fat: बॉलीवुड के स्टंट मैन टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) इन दिनों अपनी फिल्मों और साथ ही फिटनेस को लेकर खासे चर्चा में रहते हैं. टाइगर श्रॉफ (Tiger shroff Fitness) शुरू से ही एक्शन फिल्में करते रहे हैं और मार्शल आर्ट के मामले में वह इंडस्ट्री के कुछ टॉप कलाकारों में गिने जाते हैं. टाइगर श्रॉफ फिटनेस और अभिनय को लेकर ही फैंस के बीच लोकप्रिय नहीं हैं, बल्कि उनकी जिम्नास्टिक स्किल्स और मार्शल आर्ट्स के भी फैंस दीवाने हैं. ऐसे में टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह स्टंट करते देखे जा सकते हैं.Also Read - मलाइका अरोड़ा ने ट्रांसपेरेंट गाउन में दिखाई अपनी टोंड बॉडी, हॉटनेस देख नजरें हटाना हुआ मुश्किल

टाइगर श्रॉफ का ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन एक्टर ने इस थ्रोबैक वीडियो के जरिए फैंस को अपनी जर्नी दिखा रहे हैं. टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये थ्रोबैक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखते हैं- ‘ शुरुआती स्किल्स सीखने के दौरान का एक पुराना वीडियो मिला… हे भगवान उस रेत पर दौड़ना वास्तव में असंभव सा था… हालांकि वह मेहनत वाकई में बहुत वास्तविक थी.. खास तौर पर तब जब मैं बहुत मोटा हुआ करता था…’ Also Read - लव हॉस्टल में विक्रांत मैसी ने बॉबी देओल से किए दो दो हाथ, मिर्जापुर के बबलू कर रहे हैं एक के बाद एक कमाल

View this post on Instagram A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)

Also Read - Sapna Choudhary: सपना चौधरी ने छोड़ा सोशल मीडिया, लिखा- "माफी चाहती हूं..."

ये वीडियो को देखकर इस बात को बखूबी समझा जा सकता है. बता दें कि टाइगर की वीडियो पर बॉलीवुड सितारों कमेंट कर उनकी तारीफों को पूल बांधतें दिख रहे हैं. वीडियो में वह व्हाइट बनियान और लाल रंग के लोवर में नजर आ रहे हैं, इस थ्रो-बैक वीडियो में टाइगर श्रॉफ बीच पर बैक फ्लिप की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में साजिद नाडियाडवाला की फिल्म ‘हीरोपंती’ से की थी.