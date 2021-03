Tiger Shroff Sister Krishan Shroff Share A Amazing Picture With Brother See Viral One: बॉलीवुड में भाई-बहन की जोड़ियों में से सबसे खास जोड़ी है टाइगर (Tiger Shorff) और कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) की. ये दोनों भाई बहन जमकर फिटनेस पर काम करते हैं औऱ कई बार साथ में वर्कआउट करे हुए भी देखे जाता हैं. ऐसे में अब कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भाई को कंधो पर बिठाया हुआ है साथ ही उनके साथ बॉक्सिंग करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - Indian Idol 12: Neetu Kapoor ने नेहा कक्कड़ को दिया शादी का शगुन, कहा 'ऋषि का भी है आशीर्वाद'....सिंगर हुई इमोशनल

कृष्णा (Krishna Shroff) ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने कंधों पर भाई टाइगर (Tiger Shorff) को उठाया हुआ है और टाइगर (Tiger Shorff) इस दौरान अपनी बॉडी फ्लॉट कर रहे हैं. वहीं दूसरे वीडियो में कृष्णा (Krishna Shroff) के सिर के ऊपर से किक करते नजर आ रहे हैं.

टाइगर (Tiger Shorff) और कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) की मां आयशा श्रॉफ ने दोनों के वीडियो पर कमेंट किया है. आयशा ने लिखा, ‘बहुत शानदार मेरे बच्चों’ इसके अलावा उन्होंने दिल की इमोजी भी शेयर की है. इस पोस्ट को टाइगर (Tiger Shorff) और कृष्णा के फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं. बता दें कि भाई की तरह की कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) भी फिटनेस की दिवानी हैं और साथ ही अपनी हॉटनेस को लेकर भी अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं.