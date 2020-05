Tiger Shroff Sister Krishna Shroff is missing her boyfriend Eban Hyams during lockdown– एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा का कहना है कि वह वैश्विक लॉकडाउन के बीच अपने ब्वॉयफ्रेंड एबन हैम्स को याद कर रही हैं. कृष्णा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी और हैम्स की एक रोमांटिक तस्वीर भी शेयर की. इस फोटो को शेयर करते हुए कृष्णा ने लिखा- “मुझसे लगभग एक फुट लंबा होने के लिए धन्यवाद, ताकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तस्वीर कोई भी हो, मेरे पास डबल चिन ना नजर आए.. मिस या बू.” Also Read - जूनियर NTR के लिए Gay बनने को तैयार है राम गोपाल वर्मा, शर्टलेस फोटो देखकर फिसल गया दिल

Also Read - पीले टॉप में खिली-खिली सी नज़र आईं मोनालिसा, आसमां में धूप निकल गई हो जैसे

जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा ने अपनी एक और तस्वीर साझा कि जो बिना मेकअप की थी. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "रॉ."

यह पहली बार नहीं है जब कृष्णा ने अपने प्रेमी के साथ कोई तस्वीर साझा की है.

इस महीने की शुरुआत में उन्होंने इंस्टाग्राम पर हैम्स के साथ कई रोमांटिक तस्वीर साझा की थी.

(इनपुट एजेंसी)