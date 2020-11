Krishna Shroff looks sizzling in a black bikini– टाइगर श्रॉफ की बहन और इंटरनेट सनसनी कृष्णा श्रॉफ अपनी हॉट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. कृष्णा ने एक बार फिर अपनी बिकिनी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका सेक्सी अंदाज देखने को मिल रहा है. काले रंग की ब्रा और काले रंग की बिकिनी में कृष्णा का फिगर उभर कर आ रहा है. कृष्णा की इन तस्वीरों पर दिशा पाटनी भी खुद को रोक नहीं पाईं और फायर का इमोजी शेयर किया. Also Read - Viral Alert! दिशा पाटनी की ये बिकिनी फोटोज हैं तबाही, बोल्डनेस की हदें पार करती है एक्ट्रेस

बता दें, हाल ही में कृष्णा ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया था कि वे अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड फुटबॉल प्लेयर एबन हैम्स (Krishna Shroff Breakup with Eban Hyams) के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं और उनका ब्रेकअप हो गया है. Also Read - राजकुमार राव की ये फोटो देखकर खुद को रोक नहीं पाईं पत्रलेखा, कहा- उफ्फ....!

कृष्णा ने अपने रिश्ते के बारे में खुलासा करते हुए इंस्टा स्टोरी पर लिखा, ‘आप सभी फैन क्लब्स काफी क्यूट हो. लेकिन प्लीज़ एबन के साथ मेरी फोटो एडिट कर के मुझे टैग करना बंद कर दीजिए. हम दोनों अब साथ नहीं हैं. इसलिए हमें साथ में जोड़ना बंद कर दीजिए. मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूं कि, क्योंकि हमारा रिश्ता पब्लिक था’.