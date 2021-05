Tiger Shroff’s sister Krishna Shroff caught fire from her bikini photo: बॉलीवुड में हीरोपंती से डेब्यू करने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) जहां अपनी फिटनेस और हॉट बॉडी को लेकर अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं वहीं उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) भी एक्टर को फिटनेस और हॉटनेस में पूरे टक्कर देती हैं. कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हॉट औऱ बोल्ड अंदाज से हर किसी को अपना दीवाना बना देती हैं. कृष्णा (Krishna Shroff) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैन्स के लिए अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं, ऐसे में एक बार फिर कृष्णा (Krishna Shroff) अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. Also Read - Jackie Shroff की बेटी ने रोड पर बिकिनी पहन चलाई साइकिल, कृष्णा के इस हॉट अवतार ने उड़ाए होश- VIDEO

कृष्णा (Krishna Shroff) ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है. इन तस्वीरों में कृष्णा श्रॉफ (Krishna Shroff) रेड कलर की बिकिनी में पोज देती नजर आ रही हैं, उनकी बॉडी पर बने टैटू उनके लुक को और शानदार बना रहे हैं. इन तस्वीरों को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं.



बता दें कि इससे पहले हाल ही में कृष्णा (Krishna Shroff) ने अपने कुछ फोटोज और वीडियोज भी इंस्टा स्टोरी पर शेयर कि थे. अपने एक फोटो के कैप्शन में कृष्णा ने लिखा था- ‘ऊप्स, लगता है मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही फील करने लगी हूं’. वहीं एक वीडियो में कृष्णा सायक्लिंग करती दिखीं तो वहीं दूसरे में वॉकिंग करते हुई दिख रही हैं.