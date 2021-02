Tiger Shroff Amazing Stunt And Kicking Avtar Went Viral On Social Media: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) अपने स्टंट और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं जिसमें वो जमकर स्टंट करते हुए नजर आते हैं. ऐसे में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने स्टंट से जुड़ा एक वीडियो फैन्स के बीच शेयर किया है, एक्टर ने जो वीडियो शेयर किया है उसे देखकर तो उनके फैंस दंग हो सकते हैं. टाइगर (Tiger Shroff) का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. Also Read - पालतू बिल्ली जेडी के निधन पर टाइगर श्रॉफ ने जताया शोक, इंस्टाग्राम पर शेयर किया ये भावुक पोस्ट

इस वीडियो में टाइगर श्राफ (Tiger Shroff) हवा में उछलते हैं औऱ इसके बाद सामने खड़े शख्स के सीने पर तीन किक मारते हैं. टाइगर की ये किक भी बेहद अलग अंदाज में औऱ फिल्मी स्टाइल में होती है. टाइगर ने खुद वीडिये शेयर करते हुए लिखा है कि, ‘क्यों कुछ मूव्स केवल वीडियो गेम में ही आसान लगते हैं.’ Also Read - VIDEO: तो इस वजह से सारा अली खान ने 'बागी 3' में काम करने से किया इनकार



इस वीडियो को फैंस बहुत तेजी से लाइक कर रहे हैं औऱ एक बार फिर से टाइगर ने बता दिया है कि इस वक्त बॉलीवुड में वो सच में स्टंट के मास्टर हो चुके हैं. टाइगर ने खतरनाक स्टंट करके साबित कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में पर्दे पर कितना धमाल मचा सकते हैं. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनका दूसरा सिंगर ‘कैसनोवा’ (Casanova) रिलीज हुआ था. उनके इस म्यूजिक वीडियो को दर्शकों का खूब प्यार मिला. वहीं, उनकी आने वाली फिल्म ‘गणपत’ का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया था.