Tiger Shroff Hits 5 ft Above High Jump Stunt Video Viral On Internet: बॉलीवुड के स्टंट मास्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) एक्शन के हीरो माने जाते हैं और उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपने धमाकेदार स्टाइल से हैरान कर दिया है. वहीं टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) अपने सोशल मीडिया पर अक्सर अपने सोशल मीडिया पर कमाल की तस्वीरें औऱ वीडियो शेयर करते हैं और उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Tiger Shroff ने मारा ऐसा स्टंट...ट्रेनर की हो गई हालत ख़राब, धड़ाम से गिरा जमीन पर, खुद देखिए नज़ारा-VIDEO

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हवा में उड़कर स्टंट करते दिख रहे हैं. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff Stunt Video) के इस वीडियो पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं और फैंस लगातार उनके इस वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. Also Read - Tiger Shroff Birthday: टाइगर श्रॉफ के इन स्टंट्स को देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, इन Videos में है 'बागी' का एक्शन



हाल ही में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो अपने एब्स को फ्लॉन्ट करने के साथ-साथ 5 फीट ऊंची जंप करते दिखाई दे रहे हैं. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. टाइगर श्रॉफ वीडियो में हाई जंप करते दिख रहे हैं. उनके इस वीडियो पर फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Tiger Shroff (@tigerjackieshroff)



टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) इन दिनों ‘हीरोपंती 2’, ‘बागी 4’ और ‘गणपत’ जैसी एक्शन फिल्मों पर काम कर रहे हैं. इस तरह उनके एक्शन के दीवाने फैन्स के लिए वह भरपूर मसाला के साथ दस्तक देने वाले हैं.