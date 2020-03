नई दिल्ली: फिल्म हीरोपंती (2014) से बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के सीक्वल की घोषणा की है. हीरोपंती 2 को अहमद खान द्वारा निर्देशित किया जाएगा और मुख्य भूमिका में टाइगर श्रॉफ होंगे. Baaghi 2 और आने वाली फिल्म Baaghi 3 के बाद दोनों के बीच यह तीसरा सहयोग है.

This one is so special to me. Blessed and grateful to be carrying forward another franchise with my mentor sajid sir forward. #Heropanti2 #firstbaby#SajidNadiadwala @khan_ahmedasas @WardaNadiadwala @NGEMovies pic.twitter.com/NYi4pLoBpr

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) February 28, 2020