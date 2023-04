Pathan Vs Tiger: फिर से साथ आएंगे करण-अर्जुन, हुई 'टाइगर वर्सेज पठान' की अनाउंसमेंट

Hindi Entertainment Hindi

Pathan Vs Tiger: बड़े पर्दे पर समान और शाहरुख एक बार फिर से 'टाइगर वर्सेज पठान' में साथ दिखाई देंगे.

Tiger Vs Pathaan Will Fight On Onscreen: शाहरुख खान की हालिया आई फिल्म पठान ने हर किसी ना केवल दिल जीत बल्कि इसके साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी सूनामी ला दी थी और इस फिल्म जब भाईजान की एंट्री तो हर कोई टाइगर और पठान को देखकर खुशी से झूम उठा. ऐसे में अब यशराज फिल्मस ने ये ऐलान किया है कि फैंस और दर्शकों को अब पठान और टाइगर केवल कुछ सीन नहीं बल्कि एक पूरी फिल्म में नजर आएंगे. जी हां आपने सही पढ़ा पठानफिल्म में शाहरुख खान के साथ सलमान खान की जोड़ी ने भी फैंस का भरपूर एंटरटेनमेंट किया. दोनों ही सुपरस्टार्स को काफी समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया. ऐसे में अब कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि ये दोनों अब साथ में एक ही कहानी में नजर आने वाले हैं. दरअसल, शाहरुख खान और सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘टाइगर वर्सेज पठान’ (Tiger Vs Pathaan) की अनाउंसमेंट हो चुकी है

जल्द पर्दे पर होगा ‘टाइगर वर्सेज पठान’

फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्टर शेयर करते हुए ‘टाइगर वर्सेज पठान’ (Tiger Vs Pathaan) की अनाउंसमेंट की है. तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी 2024 में जनवरी महीने से शुरू होने वाली है. सलमान खान और शाहरुख खान की इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने शाहरुख की फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) का डायरेक्शन किया था. यश राज फिल्म्स की ‘टाइगर वर्सेज पठान’ (Tiger Vs Pathaan) को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है.

पर्दे पर टकराएं दो यार

हालिया आई फिल्म पठान में जिस तरह से शाहरुख खान और सलमान के बीच दोस्ती देखने को मिली थी, वहीं अब दोनों के बीच तकरार देखने को मिलेगी. इस पोस्ट से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलमान और शाहरुख खान की स्पाई फिल्म देखने को मिलेगी. तरण के ट्वीट में यशराज फिल्म्स की एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान शामिल हैं.

आमने सामने होंगे किंग खान और भाईजान

इसपर लोग तरह-तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं. टाइटल से तो साफ है कि सलमान खान और शाहरुख खान की ऑनस्क्रीन राइवलरी देखने को मिलेगी. फैंस के लिए इससे ज्यादा उत्सुक होने वाली भला क्या बात होगी. इसका मतलब कि कन्फर्म हो गया है कि बॉलीवुड के दो दिग्गज सुपरस्टार और रियल लाइफ के जिगरी यार आने वाले वक्त में होंगे आमने-सामने.

