मुंबई: इस साल फ्रेंडशिप डे पर दर्शकों को 30 जुलाई के दिन 'यारा' (Yaara) की दुनिया की एक झलक देखने मिलेगी. जी5 (Zee5) ने विशेष रूप से अपने सोशल मीडिया पर टीजर रिलीज कर दिया है जिसने दर्शकों के बीच चार कुख्यात अपराधियों के बीच दोस्ती की इस कहानी की पहली झलक साझा कर दी है.

यह उत्तेजक और रोमांचकारी टीजर एक साहसी रोलर-कोस्टर राइड पर ले चलता है. ट्रेलर की शुरूआत चार मस्तीखोर बच्चों से होती है, जो बड़े होकर सबसे अच्छे दोस्त बनने के साथ-साथ अपराध में भी भागीदार बन जाते हैं. लेकिन उनकी दोस्ती को जिन्दगी की एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है. क्या उनका रिश्ता इस चुनौती को पार करने में सफल रहेगा?

Four friends. One ultimate test. Can they outrun their past?

Celebrate the launch of #YaaraOnZEE5 this #FriendshipDay, 30th July. #BondOfYaara pic.twitter.com/k8D81NaQsz

