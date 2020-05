Also Read - रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की ये तस्वीर हो रही है VIRAL, प्यार के बंधन में कैद थे दोनों!

View this post on Instagram

Assalam walikum warahmatul lahi wabarkatahu❤️ . Hamara nama-e-aamal tabdeel hone wala hai…Yani hamari zindagi mazeed kam ho gayi hai…Yaani hamari zindagi ki ek or kitaab band hone wali hai.. Hum nahi chahte k meri kitaab aap se maafi mangne se pehle band ho jaye…Agar humse koi galti ho gayi ho to please dil se Maaf kar dena..kya pata iske baad hume mauqa mile na mile isliye dil se maafi chahte hai har cheez k liye 🙏🏻 . This is an old picture: 25/ 6/2019 #duakidarkhast😊 . #keepgoing #keepsupporting #faisuquad❤ #kbye