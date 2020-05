Tina datta looks sexy and sultry in green saree- छोटे परदे की फेमस एक्ट्रेस टीना दत्ता की पहचान अब तक एक संस्कारी बहू के रूप में रही है. ईद के मौके पर टीना ने हरे रंग की साड़ी में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है जिनमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं. टीना ने साड़ी के साथ की मैचिंग ज्वैलरी पहनी है, और बालों में कर्ल किए हुए हैं. हालांकि टीवी की इस संस्कारी बहू ने अपनी छवि बदल ली है. ज्यादातर अब उन्हें शार्ट ड्रेस में देखा जाता है. यही नहीं टीना के एक फोटोशूट पर खूब बवाल मचा था. Also Read - आमिर खान को अखाड़े में उतारने वाले डायरेक्टर ने सपने में भी नहीं सोचा था.....

दरअसल, वे जिस मॉडल के साथ थी वो पूरी तरह न्यूड था. ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी. तस्वीर में टीना अंकित भाटिया नाम के मॉडल के साथ थीं.

Also Read - सोनू सूद से एक यूजर ने कहा- घर में फंसा हूं, ठेके तक पहुंचा दो, फिर जो हुआ...

बता दें, कुछ वक्त पहले टीना ने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि 2015 तक वे पांच साल से किसी के साथ रिलेशन में थी. लेकिन इस रिश्ते को बनाय रखने के लिए उन्हें क्या-क्या नहीं सहना पड़ा. वो एक ऐसे शख्स के साथ रिश्ते में थी जो उनके साथ मारपीट किया करता था.उनकी बेइज्जती करता था.

लेकिन फिर भी वो किसी तरह इस रिश्ते को निभा रही थीं. लेकिन उस दिन टीना के दोस्त ने हद पार कर दी और उन्हें दोस्तों के सामने पीटा. बस! उस दिन टीना ने सोच लिया कि इस रिश्ते को अब और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. ये रिश्ता वहीं टूट गया.