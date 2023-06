टाइटैनिक सबमरीन ट्रेजडी के बीच नेटफ्लिक्स के ट्रेलर पर बवाल, लोग बोले-चाहते क्या हो???

जेम्स कैमरून की फिल्म ‘टाइटैनिक’ को नेटफ्लिक्स पर दोबारा रिलीज़ किया जा रहा है. नेटफ्लिक्स पर फिल्म द दीपेस्ट ब्रेथ नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आ रही है जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया. इसे काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा. बता दें, हाल ही में एक एक टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समुद्र में गई लेकिन 19 जून से वो गायब है. उस पनडुब्बी से किसी का कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कई लोग वॉटर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. जिसमें वो समुद्र के बीच जाते हैं वे चैलेंज करते हैं कि पानी में कौन सबसे ज्यादा देर तक टिक पाता है.

दरअसल लोगों को एतराज है कि क्या वाकई ये ट्रेलर रिलीज़ करने का सही समय है जिस वक्त पनडुब्बी के पांच लोग लापता हैं. उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है.उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है. ऐसे वक्त में इस फिल्म को रिलीज करना कितना सही है. कुछ लोग इसे फिल्म प्रमोशन बता रहे हैं.