अभिनेत्री अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) और क्रिकेटर केएल राहुल (KL Rahul) के अफेयर की चर्चा लंबे समय से चल रही है और इन दिनों ये कपल क्वालिटी टाइम साथ में बिताते हुए देखा जा सकता है. वहीं क्रिकेटर केएल राहुल (KL Rahul) इन दिनों इंग्लैंड में मैच खेल रहें हैं और कल ही उन्होंने लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच में केएल राहुल ने शतक लगाया है जिसके बाद उनके फैंन सुनील (Suinl Shetty) शेट्टी भी हो गए हैं.

केएल राहुल (KL Rahul) इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट मैच में 127 रन बनाकर नॉटआउट हैं, ऐसे में केएल राहुल (KL Rahul) की इस पारी से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) बहुत खुश हैं. सोशल मीडिया पर सुनील ने लिखा ' 'क्रिकेट के मक्का में शतक, अच्छा खेले बाबा."

100 at the Mecca of cricket! Well played baba 🖤 @klrahul11 pic.twitter.com/jID3GKTm7y — Suniel Shetty (@SunielVShetty) August 12, 2021

सुनील शेट्टी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भी मजेदार रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. यूजर्स सुनील शेट्टी के इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि क्या अब अथिया और राहुल का रिश्ता पक्का समझें. वहीं, एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अथिया शेट्टी राहुल के लिए लेडी लक लेकर आई हैं. राहुल की?’ एक फैन ने कहा- ‘दामाद जी ने लगाया शतक’