गर्लफ्रेंड से मारपीट कर रहा था शख्स, इस साउथ स्टार ने लगाई क्लास...लोग बोले 'वाह'- Video

Naga Shaurya Video: तेलुगू एक्टर नागा शौर्य (Naga Shaurya) हाल ही में चर्चा में आ गए हैं और इसी वजह से लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. दरअसल साउथ स्टार ने असली हीरो वाला काम किया और उनके इस जज्बे को देखकर हर कोई उनका मुरीद हो गया है. दरअसल एक्टर नागा ने हैदराबाद की सड़कों पर एक आदमी को एक औरत पर हाथ उठाते देखा. नागा शौर्य ने उस आदमी को न सिर्फ़ रोका बल्कि माफ़ी मांगने को भी कहा. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग नागा शौर्य की तारीफ़ कर रहे हैं.

